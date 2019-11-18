Правящая партия Грузии отказалась от переговоров с оппозицией

"Правящая партия "Грузинская мечта" не намерена обсуждать какую-либо новую инициативу относительно избирательной системы".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на прошедшем брифинге заявил генсек правящей партии Каха Каладзе.

По его словам, до парламентских выборов осталось меньше года: "Выборы пройдут в соответствии с действующей Конституцией, в установленные сроки, в соответствии с высокими демократическими стандартами и с активным участием международной общественности".

Партия "Грузинская мечта" призвала оппонентов готовиться к выборам.

Парламентские выборы в соседней стране пройдут по смешанной избирательной системе в октябре 2020 года. С 2024 года выборы предусматривается организовать по пропорциональной системе.