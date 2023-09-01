Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее поездки в Европу

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге председатель партии Ираклий Кобахидзе.

"Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента", - сказал Кобахидзе.