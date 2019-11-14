Правящая партия Грузии исключает внеочередные парламентские выборы

Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе и Ираклий Кобахидзе исключают проведение в стране внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает грузинское бюро Report, члены парламента заявляют, что выборы пройдут в 2020 году.

По словам М.Мдинарадзе, в следующем году на выборах всем партиям создадут равные условия.

И.Кобахидзе отметил, что парламентские выборы состоятся 31 октября 2020 года: "Вопрос внеочередных выборов не является темой обсуждений. В будущем году выборы пройдут по смешанной системе, а с 2024 года - по пропорциональной системе".