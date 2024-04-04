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Правящая партия Грузии инициировала поправки в конституцию, запрещающие ЛГБТ-пропаганду

Правящая партия Грузии инициировала поправки в конституцию, запрещающие ЛГБТ-пропаганду Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" направили в парламент поправки в конституцию и проект конституционного закона, согласно которым в республике будут запрещены ЛГБТ-пропаганда, митинги в поддержку однополых связей, а т
В регионе
4 апреля 2024 г. 06:02
Правящая партия Грузии инициировала поправки в конституцию, запрещающие ЛГБТ-пропаганду

Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" направили в парламент поправки в конституцию и проект конституционного закона, согласно которым в республике будут запрещены ЛГБТ-пропаганда, митинги в поддержку однополых связей, а также смена пола.

Как передает Report, согласно поправкам, опубликованным на сайте законодательного органа, в Конституции Грузии, в частности, в статье 30 появится пункт 3 с формулировкой "Защита несовершеннолетних и семейных ценностей обеспечена конституционным законом, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".

Сам конституционный закон будет состоять из восьми пунктов. Браком будет считаться лишь союз одного мужчины и одной женщины, которым не менее 18 лет. Усыновление несовершеннолетнего ребенка или опекунство будут допускаться лишь для гетеросексуальных людей, находящихся в браке.

Конституционный закон запретит любые медицинские вмешательства, связанные со сменой пола.

Кроме того, закон обяжет госучреждения выдавать только такие документы, где будут указаны лишь два пола - мужской и женский. Недействительными будут считаться такие решения госслужащих или частных лиц, которые своим подопечным будут запрещать использовать термины для обозначения мужского и женского полов.

По законопроекту, будет запрещено собрание людей, целью которых будет популяризация однополых семейных или интимных отношений, инцеста, смены пола или усыновления ребенка однополой парой. Закон также запретит выпуск материала или программы, который будет направлен на популяризацию однополых семейных или интимных отношений. Подобный запрет будет распространяться и на учебные заведения.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hakim partiyası LGBT təbliğatını qadağan edən təşəbbüslə çıxış edib

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