Правящая партия Грузии допускает импичмент президента в результате голосования

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не исключает, что довести процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили удастся в результате голосования в парламенте.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не исключает, что довести процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили удастся в результате голосования в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламентского комитета защиты прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу - помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.

"Мы допускаем, что импичмент президента может произойти в результате голосования, лично я ожидаю этого... Если Конституционный суд (КС) подтвердит, что имеет место нарушение Конституции, каким бы оппозиционным и лояльно настроенным персонально к президенту ты ни был, обществу будет очень трудно объяснить, что не голосовал за импичмент, несмотря на то, что нарушение Конституции было установлено", - заявил Сарджвеладзе.

При этом Сарджвеладзе подчеркнул, что если КС подтвердит нарушение Конституции, это будет серьезная ответственность, в том числе и для президента.