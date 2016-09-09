Правящая партия Армении утвердила кандидатуру на пост премьер-министра

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "Карен Карапетян в случае эффективной работы сможет стать своеобразным символом перемен в Армении". Как сообщает Report со ссылкой на Новости-Армении, об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на заседании Совета правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Накануне РПА на заседании исполнительного органа утвердила кандидатуру Карена Карапетяна на пост премьер-министра и приняла отставку бывшего главы правительства Овика Абрамяна.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время ожидаются существенные изменения. По его словам, речь идет, в первую очередь, о проводимой политике, ее приоритетах, целях, а также о соответствии требованиям обновленной Конституции.

"Как следствие, несомненно, произойдут и кадровые изменения практически во всех сферах системы управления, начиная с аппарата президента до судебно-правовой системы", - заявил Саргсян.

Карен Карапетян родился 14 августа 1963 года. В 1980-1985 гг. учился на факультете прикладной математики Ереванского госуниверситета. Имеет научную степень доктора экономических наук. С ноября 2012 года занимал должность заместителя генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" по стратегическому развитию.