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Правящая партия Армении недовольна кадровыми изменениями Пашиняна

Правящая партия Армении недовольна кадровыми изменениями Пашиняна В правящей партии Армении "Гражданский договор" (ГД) недовольны последними кадровыми решениями премьер-министра Никола Пашиняна. Поскольку на ключевые посты назначаются беспартийные.
В регионе
22 декабря 2022 г. 11:13
Правящая партия Армении недовольна кадровыми изменениями Пашиняна
Никол Пашинян

В правящей партии Армении "Гражданский договор" (ГД) недовольны последними кадровыми решениями премьер-министра Никола Пашиняна. Поскольку на ключевые посты назначаются беспартийные.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Издание напоминает, что сначала с должности вице-премьера был отстранен член "ГД" Амбарцум Матевосян, его сменил беспартийный Тигран Хачатрян, работавший в правительстве еще при бывших властях. Между тем, на пост вице-премьера претендовали нынешний глава аппарата премьера, экс-министр образования и науки Араик Арутюнян, а также глава Службы госконтроля Романос Петросян.

Министром финансов в свою очередь стал беспартийный Ваге Ованнисян, а Минобразования, науки, культуры и спорта возглавила Жанна Андреасян, также не являющаяся членом "ГД".

В этой связи, как отмечает издание, в правящей партии считают, что Пашинян разочарован в своих соратниках.

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Версия на английском языке Armenia's ruling party dissatisfied with Pashinyan's personnel changes

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