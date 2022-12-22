Правящая партия Армении недовольна кадровыми изменениями Пашиняна

В правящей партии Армении "Гражданский договор" (ГД) недовольны последними кадровыми решениями премьер-министра Никола Пашиняна. Поскольку на ключевые посты назначаются беспартийные.

В правящей партии Армении "Гражданский договор" (ГД) недовольны последними кадровыми решениями премьер-министра Никола Пашиняна. Поскольку на ключевые посты назначаются беспартийные.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Издание напоминает, что сначала с должности вице-премьера был отстранен член "ГД" Амбарцум Матевосян, его сменил беспартийный Тигран Хачатрян, работавший в правительстве еще при бывших властях. Между тем, на пост вице-премьера претендовали нынешний глава аппарата премьера, экс-министр образования и науки Араик Арутюнян, а также глава Службы госконтроля Романос Петросян.

Министром финансов в свою очередь стал беспартийный Ваге Ованнисян, а Минобразования, науки, культуры и спорта возглавила Жанна Андреасян, также не являющаяся членом "ГД".

В этой связи, как отмечает издание, в правящей партии считают, что Пашинян разочарован в своих соратниках.