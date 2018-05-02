Правящая партия Армении не выдвинет кандидата в премьеры 8 мая

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет кандидата в премьеры на выборах 8 мая, но проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.
"РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата", - сказал он.
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