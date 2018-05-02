 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правящая партия Армении не выдвинет кандидата в премьеры 8 мая

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет кандидата в премьеры на выборах 8 мая, но проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

    "РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата", - сказал он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi