Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера

Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов

Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае – если парламент дважды не изберет премьер-министра. Именно поэтому мы выдвигаем на пост премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна", - заявила глава фракции Лилит Макунц.

Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.