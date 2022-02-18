Правящая фракция определилась с датой выбора президента Армении

Правящая фракция "Гражданский договор" может организовать выборы президента уже 3 марта.

Правящая фракция "Гражданский договор" может организовать выборы президента уже 3 марта.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что 1 марта начинается очередная сессия Национального собрания, в течение этой недели и планируется выбрать президента, не исключено, что именно 3 марта.

Газета еще в начале февраля писала, что властям не хватает голосов для избрания Ваагна Хачатряна в первом туре и обратилась за помощью к оппозиции, однако последняя отказалась их поддерживать.

Дело в том, что для избрания в первом туре нужно набрать ¾ голосов или в данном случае 81 голос.