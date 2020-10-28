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Правящая фракция нарушила работу парламента Армении

Правящая фракция нарушила работу парламента Армении Раз в неделю проходит правительственный час. Кабинет министров отчитывается перед депутатами о проделанной работе
В регионе
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28 октября 2020 г. 13:29
Правящая фракция нарушила работу парламента Армении

Заседание парламента Армении не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил сайт "Аysor".

Нужное количество голосов не набралось по причине неучастия правящей фракции "Мой шаг".

Лидер фракции Лилит Макунс заявила, что все члены правительства напряженно работали в течение недели: "Фракция приняла такое решение, чтобы не нагружать правительство дополнительно".

Раз в неделю проходит правительственный час. Кабинет министров отчитывается перед депутатами о проделанной работе.

Это решение правящей фракции также можно связать с напряженностью в правительстве Армении. Это подтверждает также смена кадров в силовых структурах в последние дни. Решение фракции по этому поводу оказалось неожиданным. Они не сообщили оппозиции о решении не принимать участие на заседании. Председатель партии "Светлая Армения" депутат Эдмон Манукян выразил протест в связи с таким поведением правящей фракции.

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Версия на азербайджанском языке Hakim fraksiya Ermənistan parlamentinin işini pozub

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