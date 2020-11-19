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Правящая фракция Армении против отмены военного положения

Правящая фракция Армении против отмены военного положения Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выступает против проведения внеочередного заседания парламента для отмены военного положения.
В регионе
19 ноября 2020 г. 12:14
Правящая фракция Армении против отмены военного положения

Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выступает против проведения внеочередного заседания парламента для отмены военного положения.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила представитель политической силы, вице-спикер законодательного органа Лена Назарян.

Ранее оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" в очередной раз инициировали проведение внеочередного заседания парламента с целью отмены военного положения. Его созыв должен одобрить совет парламента.

"Военное положение предложило правительство. Мы ввели этот режим по требованию и в соответствии с оценкой кабмина. Мы не получали никаких сигналов от правительства о необходимости отмены военного положения, следовательно, мы не будем участвовать в заседании совета. Мы против этого", - сказала Назарян в ходе брифинга в парламенте.

В свою очередь глава оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что оппозиция продолжит добиваться отмены военного положения и отставки премьера Никола Пашиняна. "Символ поражения должен уйти", - сказал он.

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