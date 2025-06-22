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Правозащитники сообщают о примерно 900 погибших в Иране при израильских атаках

Правозащитники сообщают о примерно 900 погибших в Иране при израильских атаках В Иране в результате израильских атак погибли 865 человек.
В регионе
22 июня 2025 г. 03:29
Правозащитники сообщают о примерно 900 погибших в Иране при израильских атаках

В Иране в результате израильских атак погибли 865 человек.

Как передает Report, об этом сообщает базирующаяся в США организация "Активисты по правам человека в Иране" (HRANA).

"Согласно информации, полученной HRANA, с начала конфликта были атакованы 25 останов. При атаках пострадал 4 261 человек, включая 865 погибших и 3 396 раненых", – подчеркнули в организации.

По ее данным, атаки Армии обороны Израиля были направлены на инфраструктуру, военные и гражданские объекты, жилые массивы и промышленные объекты в 25 провинциях.

"<...> На девятый день военных столкновений атаки продолжились, и на этот раз были атакованы останы Чахар-Махаль и Бахтиярия, Симнан, Исфахан, Луристан, Хузистан, Кум, Исфахан, Фарс, Тегеран, Восточный Азербайджан, Хормозган, Хамадан и Керманшах", – отметили в HRANA. Организация подчеркнула, что "ситуация с безопасностью остается критической, и нет ясной перспективы для немедленного снижения напряженности".

Ранее Министерство здравоохранения Ирана сообщило о гибели в общей сложности 430 человек.

Напомним, что Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня и заявил, что ее целью является срыв ядерной и ракетной программ Тегерана. Менее чем через день Исламская Республика осуществила ответный удар. Взаимные атаки продолжаются по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Hüquq müdafiəçiləri İranda İsrailin hücumu nəticəsində 900-ə yaxın insanın öldüyünü deyir

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