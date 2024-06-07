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Правозащитники потребовали МУС выдать ордеры на арест Симоньян, Соловьева и Медведева

Правозащитники потребовали МУС выдать ордеры на арест Симоньян, Соловьева и Медведева Международная федерация за права человека (FIDH) и ее партнеры направили обращение в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, попросив выдать ордеры на арест шести российских пропагандистов.
В регионе
7 июня 2024 г. 02:47
Правозащитники потребовали МУС выдать ордеры на арест Симоньян, Соловьева и Медведева

Международная федерация за права человека (FIDH) и ее партнеры направили обращение в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, попросив выдать ордеры на арест шести российских пропагандистов.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе организации.

Правозащитники потребовали выдать ордеры на арест телеведущего Владимира Соловьева, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, главу медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, радио- и телеведущего Сергея Мардана, а также заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Все они, по мнению авторов заявления, "способствуют военным преступлениям России", будучи причастными к кампании по распространению ненависти к мирным жителям Украины. Правозащитники заявляют, что эти действия можно квалифицировать как преступление против человечности.

В FIDH также считают, что первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, якобы отвечающий за государственную пропаганду на российском телевидении, также несет ответственность за преследование украинцев с помощью языка ненависти.

В рамках своего обращения правозащитники проанализировали более двух тысяч видеозаписей с высказываниями российских пропагандистов, сделанными в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024-го. Всего FIDH и ее партнеры выявили более 300 высказываний, которые сочли проявлением языка ненависти в отношении украинцев. Результаты исследования FIDH направлены в офис прокурора МУС.

"Каждый день украинцы гибнут под российскими бомбами, украинских гражданских лиц в оккупации задерживают и пытают, украинских детей депортируют в Россию, а все потому, что Россия хочет сделать их частью "русского мира", — заявила вице-президент FIDH и глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. — Эти грубые нарушения прав человека были бы невозможны без дегуманизирующей кампании российских пропагандистов, которые так же виновны, как и те, кто нажимает на курок, убивая украинских граждан".

Напомним, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Россию.

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Версия на азербайджанском языке Simonyan, Solovyov və Medvedevlə əlaqədar Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə şikayət edilib

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