Правоохранительные органы Беларуси с 20 января перейдут на усиленный режим

В связи с намеченными на 26 января президентскими выборами в Беларуси начиная с 20 января органы внутренних дел и внутренние войска МВД страны перейдут на усиленный режим работы.

В связи с намеченными на 26 января президентскими выборами в Беларуси начиная с 20 января органы внутренних дел и внутренние войска МВД страны перейдут на усиленный режим работы.

Как передает Reoprt со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции глава Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси Александр Купченя.

"С 20 января личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск переводится на усиленный вариант несения службы, для координации действий личного состава, сбора и анализа информации предусмотрено функционирование оперативно-ситуационных штабов на всех уровнях", - сказал он.