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Правоохранители задержали сына второго президента Армении в ходе акций в Ереване

Правоохранители задержали сына второго президента Армении в ходе акций в Ереване Сотрудники полиции задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна в ходе акций неповиновения в Ереване.
В регионе
17 мая 2022 г. 09:49
Правоохранители задержали сына второго президента Армении в ходе акций в Ереване

Сотрудники полиции задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна в ходе акций неповиновения в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, с утра в разных частях города возобновились протестные действия, сторонники движения "Сопротивление" начали блокировать уличное движение.

В них принимал участие также сын экс-президента Левон Кочарян. Спустя некоторое время полиция начала подвергать приводу демонстрантов, силовики забрали и Кочаряна, который в этот момент находился на улице Анрапетутян в центре столицы.

В своем Telegram-канале позже Кочарян написал: "Меня подвергли приводу. Не опускаем руки, не падаем духом. Продолжаем".

Кроме того, сотрудники полиции задержали зампреда Республиканской партии Армена Ашотяна и экс-депутата от "Процветающей Армении" Наиру Зограбян.

С утра 17 мая в разных частях города возобновились протестные действия, сторонники движения "Сопротивление" начали блокировать уличное движение. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Police detain second Armenian president’s son during Yerevan protests

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