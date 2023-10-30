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Правоохранители задержали 83 человека за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Правоохранители задержали 83 человека за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы Сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, проведено свыше 50 обысков.
В регионе
30 октября 2023 г. 23:26
Правоохранители задержали 83 человека за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, проведено свыше 50 обысков.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

"МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы. На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что полицейские провели более 50 обысков, в ходе которых изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках. "Оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов.

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Версия на азербайджанском языке Mahaçqala aeroportunda iğtişaşlarda iştirak edən 83 nəfər saxlanılıb

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