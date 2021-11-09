Правнук экс-диктатора СССР Иосифа Сталина стал бездомным

Прямой правнук бывшего диктатора СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически оказался бездомным.

Прямой правнук бывшего диктатора СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически оказался бездомным.

Как передает Report, об этом сообщил в беседе с телеканалом "360" его пресс-атташе Вадим Горжанкин.

По его словам, мужчина вынужден ночевать в собственной машине после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим. Горжанкин назвал происходящее покушением на жизнь правнука Сталина. Пресс-атташе пояснил, что конфликт в семье усилился из-за выхода книги, одним из авторов которой стал Бенсаад-младший.

"Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина - ред.) в соавторстве с Селимом", - заявил Горжанкин.

Он также уточнил, что конфликт в семье связан с правами собственности на квартиру Бенсаадов.