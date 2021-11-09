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Правнук экс-диктатора СССР Иосифа Сталина стал бездомным

Правнук экс-диктатора СССР Иосифа Сталина стал бездомным Прямой правнук бывшего диктатора СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически оказался бездомным.
В регионе
9 ноября 2021 г. 06:27
Правнук экс-диктатора СССР Иосифа Сталина стал бездомным
Иосиф Сталин

Прямой правнук бывшего диктатора СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически оказался бездомным.

Как передает Report, об этом сообщил в беседе с телеканалом "360" его пресс-атташе Вадим Горжанкин.

По его словам, мужчина вынужден ночевать в собственной машине после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим. Горжанкин назвал происходящее покушением на жизнь правнука Сталина. Пресс-атташе пояснил, что конфликт в семье усилился из-за выхода книги, одним из авторов которой стал Бенсаад-младший.

"Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина - ред.) в соавторстве с Селимом", - заявил Горжанкин.

Он также уточнил, что конфликт в семье связан с правами собственности на квартиру Бенсаадов.

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Версия на азербайджанском языке SSRİ-nin sabiq diktatoru İosif Stalinin nəticəsi evsiz qalıb

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