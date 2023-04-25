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Правительство Украины предлагает ввести санкции в отношении Ирана на 50 лет

Правительство Украины предлагает ввести санкции в отношении Ирана на 50 лет Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о применении секторальных санкций к Исламской Республике Иран.
В регионе
25 апреля 2023 г. 19:03
Правительство Украины предлагает ввести санкции в отношении Ирана на 50 лет

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о применении секторальных санкций в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", решение об этом принято на заседании Кабмина 25 апреля.

Предварительно предложения были рассмотрены и рекомендованы Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия России, к сожалению, не были восприняты, как серьезное предупреждение. Что ж, мы усилим наши аргументы. Также будем работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору", - отметила Свириденко.

Согласно предложениям Кабмина Украины, санкции вводятся сроком на 50 лет и содержат: предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины; запрет на передачу резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны; приостановление обслуживания электронных платежных средств (в частности, переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана; запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Ирана и т.д; ограничение торговых операций с товарами, на международные передачи которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" с резидентами Ирана (полный запрет), ограничение торговых операций с услугами, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с вышеуказанными товарами.

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