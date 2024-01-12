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Правительство Украины не считает законопроект о мобилизации соответствующим международным стандартам

Правительство Украины не считает законопроект о мобилизации соответствующим международным стандартам Законопроект о мобилизации, внесенный Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду, рассмотрен парламентским Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Установлено, что некоторые положения законопроекта не соответствуют нормам Ко
В регионе
12 января 2024 г. 18:35
Правительство Украины не считает законопроект о мобилизации соответствующим международным стандартам

Законопроект о мобилизации, внесенный Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду, рассмотрен парламентским Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Установлено, что некоторые положения законопроекта не соответствуют нормам Конституции Украины и международным стандартам в области прав человека.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил спецпредставитель президента Украины, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

На днях министр обороны Украины Рустам Умеров заявил о подготовке нового законопроекта. Он отметил, что одним из основных вопросов является обеспечение социальной справедливости: "Значительная часть украинских граждан с воинскими званиями покинула Украину. Они также должны зарегистрироваться для военной службы в консульстве. Это уже предусмотрено действующим законодательством”.

Р.Умеров отметил, что в будущем также будут приниматься решения в соответствии с действующим законодательством: "Обеспечить возвращение из-за границы всех граждан Украины, достигших призывного возраста, конечно, будет непросто. Но, несмотря на это, мы стараемся, чтобы эти граждане выполнили свое обязательство по защите своей Родины”.

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Версия на английском языке Ukrainian government thinks draft law on mobilization isn’t in line with international standards
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