Правительство Украины ввело по всей стране карантин из-за коронавируса

Кабинет министров Украины с 12 марта до 3 апреля вводит карантин по всей территории страны, который предполагает закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий и прекращение авиасообщения с рядом стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Сюмар уточнила, что карантином предполагается "закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек, которые касаются спортивных и культурных мероприятий <...>, закрытие авиасообщения с некоторыми странами". Она добавила, что запрет массовых собраний не касается мероприятий "государственной важности", а также уточнила, что Украина прекратит авиасообщение со странами, где зафиксировано большое количество случаев коронавируса.

Решение кабмина также предполагает закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе. "Из 219 останется 49", - отметила депутат. Таким образом, решение правительства не предполагает закрытие границы государства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 100 странах.