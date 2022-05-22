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Правительство Турции завтра обсудит вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО

Правительство Турции завтра обсудит вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО Правительство Турции на заседании в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит в первоочередном порядке вопросы вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
В регионе
22 мая 2022 г. 18:19
Правительство Турции завтра обсудит вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО

Правительство Турции на заседании в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит в первоочередном порядке вопросы вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье телеканал TRT.

На повестке также вопросы урегулирования украинского кризиса и дипломатические усилия, которые Анкара предпринимает в этом направлении, ситуация в Восточном Средиземноморье, события в Ливии и Афганистане. Кроме того, правительство планирует обсудить проблематику противодействия терроризму и проводимые силами безопасности Турции операции в стране и за ее пределами - в Ираке и Сирии - против курдских сепаратистов.

Еще одной темой для обсуждения станет ситуация в экономике Турции в связи с высокой инфляцией.

Итоги заседания правительства президент Турции, как обычно, подведет в телеобращении к нации.

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