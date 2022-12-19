Правительство России приостановило соглашение с Латвией о налогах

Правительство России приняло решение о приостановлении соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения.

Правительство России приняло решение о приостановлении соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте российского кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О приостановлении РФ действия Соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - отмечается в документе.

В тексте указывается, что проект законопроекта будет направлен на обеспечение российских интересов, а также поспособствует минимизации налоговых последствий для налогоплательщиков из России вследствие приостановки действия соглашения.