Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

В течение 6,5 лет в России должны создать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников.

В течение 6,5 лет в России должны создать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, утвержденной правительством.

В документе определены пять ключевых направлений: стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы, разработки и серийное производство таких систем, а также создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов, подготовка кадров для беспилотной авиации, фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.