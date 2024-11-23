Правительство РФ продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий.

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Кабмина.

"На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны", - говорится в сообщении.

Масса одной пробы должна составлять не более 500 гр в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные временные ограничения вводились начиная с февраля 2022 года. "Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, и привлекать значительные объёмы вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов", - говорится в сообщении.