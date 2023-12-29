Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц

Пошлины на импорт яиц в Россию будут отменены с 1 января по 30 июня 2024 года.

Пошлины на импорт яиц в Россию будут отменены с 1 января по 30 июня 2024 года.

Как передает Report , соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Минсельхозу поручается выдавать соответствующие документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции. До начала действия беспошлинного режима базовая ставка на ввоз яиц в страну составляла 15 процентов.

Мера позволит ввезти 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать резко подскочившие цены на них, объясняли власти. В ноябре яйца в России подорожали в годовом выражении более чем на 40 процентов.

Президент России Владимир Путин обвинил в проблемах с курицей и яйцами правительство, которое, по его словам, допустило сбой. Между тем еще в апреле Росптицесоюз, объединяющий 250 главных предприятий по производству птицы в стране, предупредил о возможной остановке работы птицефабрик из-за ухода иностранных производителей оборудования.

На фоне наблюдающейся проблемы Азербайджан поставил РФ три партии яиц в количестве 72 тонны (более 1,2 млн штук).