Правительство Пашиняна упразднило Совет по борьбе с коррупцией

Правительство Армении сегодня на заседании приняло решение об упразднении Совета по борьбе с коррупцией. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, проект решения представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Совет по борьбе с коррупцией был создан решением премьер-министра Армении Овика Абраамяна 19 февраля 2015 года.

Совет был сформирован как основной органа борьбы с коррупцией, основанный на институциональной модели предотвращения коррупции и реализации антикоррупционной стратегии.