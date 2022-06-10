Правительство не разрешило президенту Грузии посетить Украину и Францию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планировала посетить Польшу, Украину и Францию для переговоров о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС, однако правительство не разрешило ей этого сделать.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планировала посетить Польшу, Украину и Францию для переговоров о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС, однако правительство не разрешило ей этого сделать.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом Саломе Зурабишвили заявила в рамках рабочего визита в Брюссель.

"Я хотела посетить Францию, Польшу и даже Украину, с которой мы вместе в этом деле и которой мы должны быть благодарны, иначе не было бы ускоренного процесса [по предоставлению статуса] кандидата, однако мне отказали в этом путешествии. Мне сказали, что правительство уже все сделало для поддержки процесса получения статуса кандидата", - сказала Зурабишвили сегодня в ходе своего телеобращения.

"Я не верю, что у Грузии есть другое будущее, нежели европейское. Я думаю, что мы не должны загубить этот процесс ради кого-то, ни ради Саакашвили, ни ради Гварамии, ни ради Бидзины Иванишвили. Никто не стоит того, чтобы мы не защитили будущее наших детей. Для этого я возвращаюсь в Грузию и оттуда буду защищать это будущее", - заключила она.