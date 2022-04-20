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Правительство Молдовы просит продлить режим ЧП из-за ситуации в Украине

Правительство Молдовы просит продлить режим ЧП из-за ситуации в Украине Правительство Молдовы одобрило инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за ситуации в Украине еще на 60 дней, документ будет передан парламенту на утверждение.
В регионе
20 апреля 2022 г. 17:50
Правительство Молдовы просит продлить режим ЧП из-за ситуации в Украине

Правительство Молдовы одобрило инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за ситуации в Украине еще на 60 дней, документ будет передан парламенту на утверждение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила премьер Наталья Гаврилица на заседании правительства.

Парламент страны 24 февраля ввел режим ЧП на 60 дней из-за ситуации в Украине и угроз безопасности Молдовы.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям проголосовала за продление режима ЧП, у нас есть риски, с которыми страна еще не сталкивалась, есть риски новых волн мигрантов, есть риски на рынке энергетики, мы оказались в ситуации, когда нужно быстро принимать решения. Мы будем оправданно использовать режим ЧП, проект решения о его продлении утвержден единогласно", - заявила Гаврилица.

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Версия на азербайджанском языке Moldovada fövqəladə vəziyyət rejimi daha 60 gün uzadılır

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