Правительство Литвы дополнительно выделило Минобороны 7 млн евро

Правительство Литвы выделило на приоритетные проекты системы национальной обороны 7 млн евро.

Правительство Литвы выделило на приоритетные проекты системы национальной обороны 7 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", средства будут выделены литовскому Минобороны, они пойдут на финансирование проектов военной мобильности, военную и гражданскую инфраструктуру, необходимую прибывающим в Литву союзникам по НАТО, а также другие проекты системы национальной обороны, связанные с развитием обороноспособности.

По данным литовского военного ведомства, запрошенная сумма появилась после того, как министерство и Агентство оборонных ресурсов получили проценты по средствам, хранящимся на счетах в коммерческих банках.

В конце июня правительство Литвы выделило дополнительные 136 млн евро, в связи с чем в финансирование оборонных нужд в текущем году составило 3,03% от ВВП.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте на прошлой неделе заявила, что в 2024 году финансирование может быть еще увеличено, это будет зависеть от потребностей Минобороны.