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Правительство Ирана заявило об отказе от переговоров с США из-за давления Трампа

Правительство Ирана заявило об отказе от переговоров с США из-за давления Трампа Тегеран отказывается от переговоров с США, поскольку администрация президента Дональда Трампа не готова решать вопрос дипломатическим путем.
В регионе
12 февраля 2025 г. 13:16
Правительство Ирана заявило об отказе от переговоров с США из-за давления Трампа

Тегеран отказывается от переговоров с США, поскольку администрация президента Дональда Трампа не готова решать вопрос дипломатическим путем.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

Трамп ранее заявил, что предпочел бы договориться с Ираном по ядерной проблеме, нежели "разбомбить его к чертям".

"Переговоры подразумевают под собой условия. Язык силы не является частью переговорного процесса, и объявленное максимальное давление никак не способствует переговорам. Мы говорим "нет" переговорам с противоположной стороной, так как они не понимают языка дипломатии. Мир видел, что Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в результате усилий Ирана, но закончилось все именно их односторонним выходом", - сказал он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на этой неделе заявил, что, хотя Трамп выразил готовность к переговорам, он "подписывает все новые указы с антииранскими происками".

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