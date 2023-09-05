Правительство Грузии вложит свыше 30 млн долларов на развитие аэропорта Кутаиси

Правительство Грузии инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 млн лари (более 30 млн долларов).

Правительство Грузии инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 млн лари (более 30 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

По его словам, Кутаисский аэропорт должен быть полноценным не только с точки зрения пассажироперевозок, но и для реализации потенциала Кутаиси в плане развития грузового логистического центра.

"Вы знаете, что существующая взлетно-посадочная полоса в Кутаисском аэропорту имеет множество проблем и, согласно заключениям экспертов, ее ремонт невозможен. Проектирование уже ведется, и к концу года у нас будет новый проект, согласно которому мы выберем строительную компанию", – сказал Давиташвили, отметив, что длина новой взлетно-посадочной полосы будет 3,5 км, ее должны построить за 18 месяцев.

"Это значит, что мы можем принимать все типы судов, как пассажирские, так и грузовые", – сказал он.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о том, что после сдачи новой взлетно-посадочной полосы пассажиропоток в Кутаисском аэропорту составит 1 млн человек.

За 7 месяцев этого года, аэропорт обслужил рекордное число пассажиров - 856 646 человек (2 590 рейсов).