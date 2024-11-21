Правительство Грузии увеличивает финансирование лоббистской компании США

Правительство Грузии внесло изменения в договор, подписанный с нанятой в США лоббистской компании Chartwell Strategy Group, согласно которому выплаты из Резервного фонда правительства для МИД Грузии будут увеличены.

Правительство Грузии внесло изменения в договор, подписанный с нанятой в США лоббистской компании Chartwell Strategy Group, согласно которому выплаты из Резервного фонда правительства для МИД Грузии будут увеличены.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в распоряжении правительства.

На 2024 год на финансирование услуг компании было выделено 480 тыс. долларов. Согласно изменениям, сумма составит 485,3 тыс. долларов, а добавленная сумма с учетом командировочных расходов представителей лоббистской компании.

Сумма будет выделена из Резервного фонда правительства МИД.

Первый контракт с лоббистской компанией был подписан в 2018 году и ежегодно продлевается. Первоначальный контракт на услуги Chartwell Strategy Group составлял 65 тыс. долларов в месяц, позже он был снижен до 40 тыс.

Согласно данным на сайте Департамента юстиции США, правительство Грузии нанимает компанию для получения помощи для более тесных двусторонних политических и экономических отношений между двумя странами.

В рамках договора лоббист должен работать над укреплением существующих отношений, поддерживая правительство Грузии, помогая ему в установлении связей с Конгрессом и администрацией США.

Кроме того, лоббист будет работать над поддержкой привлечения больше прямых иностранных инвестиций в Грузию из США и предоставляет информацию о двусторонних отношениях американским и мировым СМИ.