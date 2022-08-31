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Правительство Грузии утвердило правовую базу регулирования криптовалют

Правительство Грузии утвердило правовую базу регулирования криптовалют Правительство Грузии утвердило обновленную законодательную базу для финансового сектора, регулирующую сферу цифрового бизнеса и торговли криптовалютой.
В регионе
31 августа 2022 г. 06:54
Правительство Грузии утвердило правовую базу регулирования криптовалют

Правительство Грузии утвердило обновленную законодательную базу для финансового сектора, регулирующую сферу цифрового бизнеса и торговли криптовалютой.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии, вице-премьер Леван Давиташвили.

По его словам, законопроекты уже отправлены в парламент, а изменения планируется принять на осенней сессии.

Министр пояснил, что они обеспечивают гармонизацию национального законодательства с тремя важными директивами Европейского союза - Директивой о налоговых услугах (PSD2), Директивой о требованиях к капиталу (CRD) и Директивой о поставщиках услуг виртуальных активов (VASP).

Последний предусматривает предоставление юридического статуса лицам, осуществляющим торговлю цифровыми активами, а также определение их обязанностей и прав. Это исключит использование криптовалют для отмывания денег или финансирования терроризма.

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Версия на английском языке Georgia approves legal framework for cryptocurrency regulation
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hökuməti kriptovalyutaların tənzimlənməsi üçün hüquqi bazanı təsdiqləyib

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