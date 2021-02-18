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Правительство Грузии ушло в отставку

Правительство Грузии ушло в отставку Парламент страны должен в течение двух недель выразить вотум доверия новому правительству
В регионе
18 февраля 2021 г. 11:18
Правительство Грузии ушло в отставку
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Правительство Грузии в полном составе подало в отставку.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной стало приостановление полномочий премьер-министра Георгия Гахария, который сегодня объявил о своей отставке.

Члены правительства будут исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра.

Парламент страны должен в течение двух недель выразить вотум доверия новому правительству и представленному им Кабинету министров. Для этого правительству требуется поддержка парламентского большинства.

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