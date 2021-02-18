Правительство Грузии ушло в отставку

Парламент страны должен в течение двух недель выразить вотум доверия новому правительству

Правительство Грузии в полном составе подало в отставку.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной стало приостановление полномочий премьер-министра Георгия Гахария, который сегодня объявил о своей отставке.

Члены правительства будут исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра.

Парламент страны должен в течение двух недель выразить вотум доверия новому правительству и представленному им Кабинету министров. Для этого правительству требуется поддержка парламентского большинства.