​Правительство Грузии распорядилось закрыть все торговые объекты

По итогам заседания Совета национальной безопасности Грузии было принято решение о закрытии в стране всех торговых объектов, за исключением продуктовых магазинов, аптечных сетей, заправочных станций и банковских и почтовых отделений.

Как передает грузинское бюро Report, об этом на специальном брифинге заявил премьер-министра Георгий Гахария.

Гахария объяснил это тем, что сейчас в Грузии идет процесс распространения нового коронавируса COVID-19, поэтому необходимо ужесточить дополнительные меры.

По его словам, банки и почтовая сеть, заправочные станции будут функционировать в обычном режиме.

При этом премьер-министр Грузии заявил, что необходимости вводить чрезвычайное положение на данный момент нет, но если такая необходимость возникнет, правительство обязательно прибегнет к этой мере.