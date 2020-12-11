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Правительство Грузии подало в отставку

Правительство Грузии подало в отставку После признания полномочий нового парламента Грузии правительство полностью ушло в отставку.
В регионе
11 декабря 2020 г. 16:14
Правительство Грузии подало в отставку

После признания полномочий нового парламента Грузии правительство полностью ушло в отставку.

Как передает грузинское бюро Report, члены правительства будут исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра.

После отставки правительства парламент в течение двух недель должен проявить доверие к кандидату в премьер-министры, которого выдвинет выигравшая в выборах партия.

Состав и программа правительства должны быть представлены парламенту не позднее 9 дней после отставки правительства.

Для доверия необходимы голоса минимум 76 депутатов.

Согласно конституции, если за указанный период парламент не проявит доверия к правительству, президент должен распустить парламент через две недели и назначить внеочередные выборы.

Кандидатом на пост премьер-министра от победившей в выборах партии "Грузинская мечта" является действующий премьер Георгий Гахария.

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