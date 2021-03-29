Правительство Грузии обсуждает открытие сухопутных границ

"Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутных границ".

"Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутных границ".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

По ее словам, для восстановления туризма в Грузии основные ограничения сняты: “Проведенная вакцинация позволит предотвратить третью волну пандемии. В настоящее время мы обсуждаем, на каких условиях будут открыты сухопутные границы, и это положительно скажется на росте нашего финансового рынка”.

Свободный проезд через сухопутные границы между Грузией и Азербайджаном был приостановлен с 14 марта прошлого года. Соседняя страна пропускает через сухопутные границы лишь граждан Грузии и прошедших вакцинацию иностранцев.