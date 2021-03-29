Правительство Грузии обсуждает открытие сухопутных границ

"Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутных границ".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
По ее словам, для восстановления туризма в Грузии основные ограничения сняты: “Проведенная вакцинация позволит предотвратить третью волну пандемии. В настоящее время мы обсуждаем, на каких условиях будут открыты сухопутные границы, и это положительно скажется на росте нашего финансового рынка”.
Свободный проезд через сухопутные границы между Грузией и Азербайджаном был приостановлен с 14 марта прошлого года. Соседняя страна пропускает через сухопутные границы лишь граждан Грузии и прошедших вакцинацию иностранцев.