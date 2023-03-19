Правительство Чукотки ушло в отставку

Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку.

Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку в соответствии с уставом региона. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Кузнецов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники правительства и заместители губернатора будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава.