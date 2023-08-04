Правительство Болгарии одобрило поставку Украине бронетранспортеров

Правительство Болгарии одобрило проект соглашения между МИД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче бронированной транспортной техники.

Правительство Болгарии одобрило проект соглашения между МИД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче бронированной транспортной техники.

Как передает Report, об этом сообщает болгарское агентство БТА.

Главе МВД Болгарии Калину Стоянову поручено провести переговоры и подписать соответствующий документ.

Как уточняет БТА, речь идет о поставках бронированной техники, которую МВД в настоящее время не использует. Численность невостребованной техники составляет около 100 БТР.

Договоренности были достигнуты во время июльского визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию.