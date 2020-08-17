Правительство Беларуси ушло в отставку

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны.
Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что это предусмотрено постановлением Совета министров от 15 августа.
Согласно документу, в соответствии с Конституцией и законом, правительство сложило полномочия перед избранным главой государства.
Агентство напоминает, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил подготовить документы по дальнейшей работе правительства, отметив, что в основном правительство сформировано.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы президента и других не будет.