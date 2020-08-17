Правительство Беларуси ушло в отставку

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что это предусмотрено постановлением Совета министров от 15 августа.

Согласно документу, в соответствии с Конституцией и законом, правительство сложило полномочия перед избранным главой государства.

Агентство напоминает, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил подготовить документы по дальнейшей работе правительства, отметив, что в основном правительство сформировано.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы президента и других не будет.