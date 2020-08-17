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Правительство Беларуси ушло в отставку

Правительство Беларуси ушло в отставку Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны
В регионе
17 августа 2020 г. 16:30
Правительство Беларуси ушло в отставку

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что это предусмотрено постановлением Совета министров от 15 августа.

Согласно документу, в соответствии с Конституцией и законом, правительство сложило полномочия перед избранным главой государства.

Агентство напоминает, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил подготовить документы по дальнейшей работе правительства, отметив, что в основном правительство сформировано.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы президента и других не будет. 

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