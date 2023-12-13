Правительство Армении выделит 65 млн долларов на продление срока эксплуатации АЭС

Правительство Армении планирует одобрить проект соглашения между Армянской АЭС и компанией "Русатом Сервис" об осуществлении работ по продлению периода эксплуатации станции до 2036 года.

Правительство Армении планирует одобрить проект соглашения между Армянской АЭС и компанией "Русатом Сервис" об осуществлении работ по продлению периода эксплуатации станции до 2036 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, проект соглашения, оцениваемого в 65 млн долларов, внесен в повестку правительства 14 декабря.

Финансирование проекта планируется осуществить в рамках выделяемого АЭС бюджетного кредита.

Действующий 2-й энергоблок Армянской АЭС, запущенный в 1980 году, был рассчитан на 30 лет работы, то есть теоретически до 2010 года. Но учитывая, что станция стояла 6 лет (в 1989-95 годах), был составлен (и согласован с МАГАТЭ) проект по продлению срока службы станции до 2016 года. В 2015 было принято решение о капитальном ремонте АЭС с учетом опыта "Росатома" по продлению работы схожих по конструкции реакторов (ВВЭР).