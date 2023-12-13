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Правительство Армении выделит 65 млн долларов на продление срока эксплуатации АЭС

Правительство Армении выделит 65 млн долларов на продление срока эксплуатации АЭС Правительство Армении планирует одобрить проект соглашения между Армянской АЭС и компанией "Русатом Сервис" об осуществлении работ по продлению периода эксплуатации станции до 2036 года.
В регионе
13 декабря 2023 г. 12:54
Правительство Армении выделит 65 млн долларов на продление срока эксплуатации АЭС

Правительство Армении планирует одобрить проект соглашения между Армянской АЭС и компанией "Русатом Сервис" об осуществлении работ по продлению периода эксплуатации станции до 2036 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, проект соглашения, оцениваемого в 65 млн долларов, внесен в повестку правительства 14 декабря.

Финансирование проекта планируется осуществить в рамках выделяемого АЭС бюджетного кредита.

Действующий 2-й энергоблок Армянской АЭС, запущенный в 1980 году, был рассчитан на 30 лет работы, то есть теоретически до 2010 года. Но учитывая, что станция стояла 6 лет (в 1989-95 годах), был составлен (и согласован с МАГАТЭ) проект по продлению срока службы станции до 2016 года. В 2015 было принято решение о капитальном ремонте АЭС с учетом опыта "Росатома" по продлению работы схожих по конструкции реакторов (ВВЭР).

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Версия на английском языке Armenian gov’t to allocate $65M to extend life of nuke plants

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