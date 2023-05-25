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Правительство Армении свернет расходы на борьбу с COVID

Правительство Армении свернет расходы на борьбу с COVID Правительство Армении закроет особую статью расходов на борьбу с коронавирусом. Постановление об этом было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.
В регионе
25 мая 2023 г. 12:39
Правительство Армении свернет расходы на борьбу с COVID

Правительство Армении закроет особую статью расходов на борьбу с коронавирусом. Постановление об этом было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, на 2023 год на эти цели было выделено 5 млрд драмов (около 13 млн долларов). Из них с начала года было израсходовано 160 млн драмов, а до конца года намечено израсходовать еще 240 млн.

Обстановка показывает, что с начала года ситуация с коронавирусом перестала представлять значительную угрозу и больше не требует крупных ассигнований, отмечает Минздрав. Поэтому из первоначально предусмотренных 5 млрд драмов Минздрав истратит 400 млн (чуть больше 1 млн долларов), а остальные 4,6 млрд (чуть меньше 12 млн долларов) вернет в резервный фонд правительства.

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