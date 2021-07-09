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Правительство Армении продлит карантин еще на шесть месяцев

Правительство Армении продлит карантин еще на шесть месяцев Правительство Армении намерено продлить карантин, введенный в сентябре 2020 года из-за коронавирусной пандемии, еще на полгода.
В регионе
9 июля 2021 г. 13:58
Правительство Армении продлит карантин еще на шесть месяцев

Правительство Армении намерено продлить карантин, введенный в сентябре 2020 года из-за коронавирусной пандемии, еще на полгода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции и. о. министра здравоохранения республики Анаит Аванесян.

"Проект продления карантина уже в правительстве, думаю, что сегодня будет одобрен. Мы продлеваем еще на шесть месяцев карантин, потому что решение о карантине создает инструментарий, который позволяет нам применять более или менее жесткие ограничения", - отметила она.

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