Правительство Армении продлит карантин еще на шесть месяцев

Правительство Армении намерено продлить карантин, введенный в сентябре 2020 года из-за коронавирусной пандемии, еще на полгода.

Правительство Армении намерено продлить карантин, введенный в сентябре 2020 года из-за коронавирусной пандемии, еще на полгода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции и. о. министра здравоохранения республики Анаит Аванесян.

"Проект продления карантина уже в правительстве, думаю, что сегодня будет одобрен. Мы продлеваем еще на шесть месяцев карантин, потому что решение о карантине создает инструментарий, который позволяет нам применять более или менее жесткие ограничения", - отметила она.