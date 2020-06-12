​Правительство Армении продлило режим ЧП из-за COVID-19

Правительство Армении на внеочередном заседании в пятницу продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Объявленный 16 марта и пролонгированный до 13 июня режим чрезвычайного положения продлевается на 30 дней, до 17.00 13 июля", - заявил, представляя проект решения, министр юстиции страны Рустам Бадасян.

В Армении по данным на сегодня выявлен 15 281 случай заражения, 258 человек скончались.