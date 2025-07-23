Правительство Армении опровергло наличие меморандума с США по Зангезурскому коридору

Армения опровергла слухи о меморандуме с США по "Зангезурскому коридору"

Правительство Армении опровергло информацию, опубликованную на испанском портале Periodista Digital, о наличии договоренности между Ереваном и Вашингтоном по поводу меморандума, касающегося Зангезурского коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В правительстве также назвали эту новость "проявлением манипулятивной пропаганды".

"Этот дезинформационный материал был опубликован на сайте сомнительного происхождения Periodista Digital, который неоднократно подвергался критике за использование подставных лиц и распространение манипулятивных и необоснованных материалов", - говорится в сообщении правительства.

В нем отмечается, что указанная статья не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее Periodista Digital со ссылкой на источники сообщило, что Армения согласилась на предложение США по созданию Зангезурского коридора. По версии издания, 42-ым километровым участком Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении, будет управлять американская частная компания.