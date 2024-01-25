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Правительство Армении одобрило соглашение о статусе мониторинговой миссии ЕС

Правительство Армении одобрило соглашение о статусе мониторинговой миссии ЕС Правительство Армении дало положительное заключение по соглашению о статусе мониторинговой миссии ЕС на условной армяно-азербайджанской границе.
В регионе
25 января 2024 г. 12:18
Правительство Армении одобрило соглашение о статусе мониторинговой миссии ЕС

Правительство Армении дало положительное заключение по соглашению о статусе мониторинговой миссии ЕС на условной армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее постановление было принято на заседании кабмина в четверг.

Правительство направило его в Конституционный суд для установления соответствия конституции Армении и, в случае положительного заключения, передачи на ратификацию в парламент.

Соглашение было подписано 20 ноября 2023 года заместителем министра иностранных дел Армении Паруйром Ованнисяном и главой дипмиссии ЕС в Армении Василисом Марагосом.

В документе оговариваются все технические вопросы работы миссии, связанные в том числе с их проживанием, медицинским обслуживанием. Для членов миссии данные вопросы будут решаться примерно так же, как для зарубежных дипломатов.

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