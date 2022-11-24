Правительство Армении одобрило проект создания МВД

Проект создания министерства внутренних дел (МВД) утвержден в четверг на заседании правительства Армении. В состав МВД войдут 3 крупные службы - полиция, служба спасения, а также служба по миграции и гражданству.

Проект создания министерства внутренних дел (МВД) утвержден в четверг на заседании правительства Армении. В состав МВД войдут 3 крупные службы - полиция, служба спасения, а также служба по миграции и гражданству.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, проект внесения изменений в закон "О структуре и деятельности правительства", а также в 36 смежных законов представил и.о. министра юстиции Григор Минасян.

"Создание нового министерства позволит обеспечить как парламентский, так и гражданский контроль. Кроме того, структура будет нести ответственность за реализацию реформ в сфере", - сказал Минасян.

Министерство охватит 5 основных функциональных сфер. Это: охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, предупреждение и управление рисками бедствий, миграция и гражданство, управление госрезервами и гуманитарные вопросы.

Руководителей служб будет назначать премьер-министр. Кандидатов в заместители будет предлагать министр. Вопросы назначения и освобождения от должности опять же станет решать глава правительства.

Под прямым управлением министра будет существовать управление по внутренней безопасности и борьбе с коррупцией, которое будет контролировать эффективность работы министерства.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что начальник полиции будет одновременно заместителем главы МВД и членом Совбеза. Войска полиции будут переформированы в Гвардию полиции, обладающей расширенными функциями в плане обеспечения безопасности.

Здесь также будет введена добровольная аттестация, которая позволит удвоить зарплату полицейских и спасателей.

Премьер ранее заявил, что окончательный проект создания МВД Армении намечено составить до конца года.

МВД в Армении существовало до 2003 года, после чего было преобразовано в полицию - орган при правительстве Армении.