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Правительство Армении объявляет трехмесячные сборы резервистов

Правительство Армении объявляет трехмесячные сборы резервистов Правительство Армении объявляет военные сборы резервистов, которые пройдут с 15 апреля по 15 июня.
В регионе
10 марта 2022 г. 13:54
Правительство Армении объявляет трехмесячные сборы резервистов

Правительство Армении объявляет военные сборы резервистов, которые пройдут с 15 апреля по 15 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, предложенное министерством обороны решение было одобрено на заседании правительства в четверг.

В соответствии с документом, в сборах примут участие военнослужащие запаса.

Из целью является повышение уровня боевой профессиональной подготовки, пополнение рядов ВС резервистами.

В ходе сборов резервисты будут привлечены также к боевому дежурству, для усиления будут задействованы транспортные средства.

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