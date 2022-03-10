Правительство Армении объявляет трехмесячные сборы резервистов

Правительство Армении объявляет военные сборы резервистов, которые пройдут с 15 апреля по 15 июня.

Правительство Армении объявляет военные сборы резервистов, которые пройдут с 15 апреля по 15 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, предложенное министерством обороны решение было одобрено на заседании правительства в четверг.

В соответствии с документом, в сборах примут участие военнослужащие запаса.

Из целью является повышение уровня боевой профессиональной подготовки, пополнение рядов ВС резервистами.

В ходе сборов резервисты будут привлечены также к боевому дежурству, для усиления будут задействованы транспортные средства.