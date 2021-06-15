Правительственная делегация Туркменистана провела в ОАЭ серию встреч и переговоров

Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Сердаром Бердымухамедовым посетила с визитом Объединенные Арабские Эмираты, где провела серию встреч и переговоров.

Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Сердаром Бердымухамедовым посетила с визитом Объединенные Арабские Эмираты, где провела серию встреч и переговоров.

Как сообщает Report, туркменская делегация встретилась с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном, вице-премьером, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном и генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Саифом Аль Суваиди.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в области инвестиций, в энергетике, на транспорте, сельском хозяйстве. Стороны также отметили важность международной выставки "ЭКСПО", намеченной к проведению в городе Дубае. Туркменская сторона выразила готовность принять активное участие в глобальном смотре.

По итогам визита стороны подписали ряд двусторонних документов, призванных расширить взаимодействие Туркменистана и ОАЭ в экономической сфере.